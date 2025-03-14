Mein dunkles Geheimnis
Folge 5: Ein richtig gutes Team
23 Min.Ab 12
Iris leitet seit kurzem ein eigenes Team in einer Eventagentur. Der Aufstieg bringt auch einige Probleme mit sich: Kollege Robert, der Lebensgefährte ihrer besten Freundin Marina, kommt nicht damit klar, dass Iris ihm den Chefsessel vor der Nase weggeschnappt hat. Teammitglied Tobias, der schon lange ein Auge auf Iris geworfen hat, gerät ausgerechnet jetzt so richtig in Flirtlaune. Und dann geht auch noch bei einem Auftrag für einen wichtigen Kunden alles schief ...
