Mein dunkles Geheimnis
Folge 18: Kein Kind von Traurigkeit
22 Min.Ab 12
Der alleinstehende Key Account Manager Jan genießt sein Single-Leben in vollen Zügen und kommt oft erst in den frühen Morgenstunden nach Hause. Seinem 18-jährigen Sohn Björn sind die wechselnden Bettgeschichten seines Vaters geradezu peinlich. Jan hingegen macht sich Sorgen um Sohn Björn, scheint der doch wie ein Mönch zu leben. Der 40-Jährige ist überzeugt: Irgendetwas stimmt nicht mit dem Jungen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1