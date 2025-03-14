Mein dunkles Geheimnis
Folge 16: Mamas Lieblinge
22 Min.Ab 12
Stephanie langweilt sich als Hausfrau zu Tode. Deshalb sammelt sie Teddybären, die die gesamte Wohnung bevölkern. Ihr Mann Robert findet das gar nicht komisch, er muss selbst sein Bett r mit den Teddys teilen. Eines Tages wird Stephanie von ihrem Ex-Freund John abgepasst, der wegen Schmuckraubes im Knast gesessen hat. Er verlangt von Stephanie einen geschenkten Teddy zurück. Als Stephanie nach Hause kommt, sind jedoch alle Teddys weg ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1