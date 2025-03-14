Mein dunkles Geheimnis
Folge 10: Bewährungsprobe
22 Min.Ab 12
Marc schwebt im siebten Himmel: Seit sieben Jahren ist er clean, seit vier Jahren geht er als Tischler wieder einem geregelten Job nach, und jetzt hat er auch noch eine neue Frau kennengelernt: Zahnarzthelferin Katja ist die Liebe seines Lebens. Einer gemeinsamen Zukunft steht nur noch ein Geständnis im Weg, denn Katja weiß nichts von Marcs Vorgeschichte. Aber nicht nur Marc hat ein Geheimnis zu beichten ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1