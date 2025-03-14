Mein dunkles Geheimnis
Folge 12: Das Goldkehlchen
23 Min.Ab 12
Lukas (17) will Sänger werden und an einem Gesangswettbewerb teilnehmen. Doch sein Vater kann die teure Ausbildung nicht mehr bezahlen. Die Mutter seines Freundes Marc will die Karriere des jungen Sängers fördern. Als plötzlich das Jugendamt vor der Tür steht, gerät Lukas' Leben aus den Fugen. Er zieht zu seinem Kumpel Marc und dessen Mutter Sarah. Doch die führt in Wahrheit nichts Gutes im Schilde. Ist sie wirklich nur an Lukas' Musik-Karriere interessiert?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1