SAT.1Staffel 1Folge 9
Folge 9: Drunter und drüber

22 Min.Ab 12

Lena (32) liebt edle Dessous. Doch etwas stimmt nicht mit ihrer teuren Wäsche: Sie ist ständig völlig ausgeleiert. Lenas Verdacht fällt zunächst auf die schwergewichtige Nachbarin, mit der sie sich den Wäschekeller teilt. Doch als die ihre Unschuld beteuert, schiebt die Sekretärin die Schuld für die ausgeleierten Höschen auf den Dessousladen. Lena randaliert. Doch wer tatsächlich für die ausgeleierten Dessous verantwortlich ist, das hätte Lena nie für möglich gehalten ...

