Mein dunkles Geheimnis
Folge 31: Partnertausch mit Folgen
23 Min.Ab 12
Schwerenöter Timo (42) betrügt seine Frau Sandra (44) im eigenen Bett mit der verheirateten Nachbarin Christin (26). Zutiefst gedemütigt schlägt Sandra ein ungewöhnliches Experiment vor: Für 10 Tage sollen die beiden Paare die Partner tauschen. Ab sofort wohnt Timo bei seiner sexy Affäre und Christins Ehemann Sven (44) bei Sandra. Doch der Partnertausch hat ungeahnte Folgen!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1