Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Spätes Coming-Out

SAT.1Staffel 1Folge 73
Spätes Coming-Out

Spätes Coming-OutJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 73: Spätes Coming-Out

23 Min.Ab 12

Barbara (51) will ihrem Wunsch nach Enkeln auf die Sprünge helfen und arrangiert für Sohn Jan (23) ein Date mit Anna (21). Jan kommt nicht aus der Nummer raus, ohne die Wahrheit zu sagen, und das will er nicht: Er ist schwul. Der Buchhändler hat Angst, seine konservative Mama mit einem Outing vor den Kopf zu stoßen. Also lügt er sich weiter durch. Dabei droht er Patrick zu verlieren, den er lieben gelernt hat. Denn er erwartet, dass Jan zu ihm steht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen