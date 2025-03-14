Mein dunkles Geheimnis
Folge 76: Dating Desaster
24 Min.Ab 12
Die hübsche, mollige Pia (26) hat über ein Dating-Portal im Internet ihren Traummann Marlon (28) kennengelernt und "trifft" ihn nun das erste Mal per Videotelefonie. Dabei achtet sie darauf, dass er nur ihr Gesicht sieht, denn sie hat ein paar Komplexe wegen ihrer Figur. Marlon macht prompt klar, dass er nur auf schlanke Frauen steht. Da Pia ohnehin abnehmen wollte, nimmt sie das in vier Wochen anstehende "Live-Date" zum Anlass, eine Diät zu starten. Und die fällt radikal aus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1