Mein dunkles Geheimnis
Folge 105: Wo gehobelt wird
23 Min.Ab 12
Die Schreinerei der Familie Führhoff steht kurz vor der Pleite. Die kleineren Aufträge von Vater Michael reichen schon lange nicht mehr, um alle zu versorgen. Doch Aufgeben kommt für Tochter Ines und ihren Mann Peter nicht in Frage. Schließlich hat Peter eine rettende Idee: Sie fertigen Sexspielzeug aus Holz! Ines willigt nur unter der Bedingung ein, dass ihre Familie und das gesamte erzkonservative Dorf davon nichts erfährt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1