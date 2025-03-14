Mein dunkles Geheimnis
Folge 13: Die tapfere Schneiderin
23 Min.Ab 12
Sieben Jahre arbeitet Sandra (39) schon in einer Änderungsschneiderei. Nach dem Tod ihres Chefs erbt sie unerwartet - genau wie seine Schwester Inge (50) - die Hälfte des Geschäftes. Während Sandra darum kämpft, die Schneiderei weiterzuführen, möchten Inge und ihr Mann die Immobilie verkaufen. Sandra bittet um eine Chance, sich zu beweisen, doch Inge ertappt sie bei scheinbar dubiosen Geschäften. Greift Sandra zu fragwürdigen Mitteln, um den Laden am Laufen zu halten?
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1