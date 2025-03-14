Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 18
Folge 18: Schwiegermonster

22 Min.Ab 12

Nina (29) ist überglücklich - in nur wenigen Tagen wird sie ihren Traummann Frank (30) heiraten. Doch plötzlich scheint alles schiefzugehen: Die Location springt ab, Unterlagen für die Trauung verschwinden und die selbstgebastelten Einladungskarten werden mutwillig zerstört. Dann muss die 29-Jährige noch erfahren, dass die Familienschreinerei ihres Verlobten vor der Pleite steht. Hat ihr Verlobter versucht, die gemeinsame Hochzeit zu sabotieren, um Geld zu sparen?

