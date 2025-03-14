Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Star in der Fremde

SAT.1Staffel 4Folge 8
Star in der Fremde

Mein dunkles Geheimnis

Folge 8: Star in der Fremde

22 Min.Ab 12

Zwischen Sabrina (28) und Sebastian (36) war es ein magischer Moment, als sie sich vor zwei Wochen kennengelernt haben. Leider wohnt Sebastian in London und ist nur für ein paar Wochen in Deutschland. Dennoch glauben beide, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben können. Als Sebastian seltsame Textnachrichten bekommt und sich immer eigenartiger verhält, wird Sabrina klar, dass sie eigentlich kaum etwas über ihn weiß ...

SAT.1
