Der falsche Brief

SAT.1Staffel 4Folge 19
Folge 19: Der falsche Brief

22 Min.Ab 12

Hakan (22) und Tom (22) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Doch seit einigen Monaten ist Tom in die 20-jährige Aische verknallt - ausgerechnet Hakans kleine Schwester. Das Problem: ihr Bruder kann es nicht leiden, wenn sich Typen an Aische ranschmeißen und rastet deshalb regelmäßig aus. In einem Brief möchte Tom Aische nun aber trotzdem seine Gefühle mitteilen. Doch durch ein Missgeschick landet der Brief bei Hakan. Wie wird der temperamentvolle Südländer reagieren?

