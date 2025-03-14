Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Greencard

SAT.1Staffel 4Folge 16
Greencard

GreencardJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 16: Greencard

23 Min.Ab 12

Für die ausgebildete Reiseverkehrskauffrau Tine (28) ist der Traum von der Auswanderung geplatzt. Ihr Café auf Mallorca ist pleite und die junge Unternehmerin muss zurück nach Deutschland - und das mit einem Schuldenberg. Zumindest freut sich ihre Schwester Dorith (31) über ihre Rückkehr. Doch Tine muss jetzt so schnell wie möglich an Geld kommen. Die 28-Jährige hat auch schon eine Idee, wie sie das anstellen kann. Und diese Idee hat mit dem attraktiven Ivan (39) zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen