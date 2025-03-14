Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 106
23 Min.Ab 12

Als sie die Gebühr für ihren Pilates-Kurs bezahlen möchte, bekommt Marion einen Riesenschreck: Das Konto ist nicht mehr gedeckt! Auch aus der Haushaltskasse verschwindet plötzlich Geld. Dabei müssen Marion und ihr Freund Frank eine neue Wohnung suchen und brauchen jeden Cent. Auch Marions Freundin Jaqueline wird Opfer unerklärlicher Diebstähle. Jeder kommt als Dieb in Frage. Wem kann Marion noch vertrauen?

