Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 110
23 Min.Ab 12

Seit drei Monaten ist Juliana mit ihrem Freund Jürgen zusammen. Doch dieser versetzt sie in letzter Zeit immer öfter wegen angeblicher Notfälle. Dabei arbeitet er als Gebäudereiniger. Dann entdeckt Bettina, Julianas beste Freundin, blutverschmierte Handschuhe und ein Skalpell in Jürgens Tasche. Die Freundinnen suchen seinen angeblichen Arbeitgeber auf, doch der hat von ihm noch nie etwas gehört. Hat sich Juliana etwa in einen Profikiller verliebt?

