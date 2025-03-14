Mein dunkles Geheimnis
Folge 118: Das Seifenblasenmädchen
23 Min.Ab 12
Oliver und Saskia sind vor Kurzem zusammengezogen. Bei einer gemeinsamen Mittagspause werden sie von einer Obdachlosen angebettelt. Oliver erkennt in der Frau seine Jugendliebe Jenny, die jetzt Crystal Meth-abhängig und am Ende ist. Für Saskia käme nie in Frage, einem Junkie die Hand zu reichen. So bringt Oliver Jenny heimlich im Keller der gemeinsamen Wohnung unter, bis sie einen Therapieplatz hat. Wird das Paar die Zerreißprobe überstehen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1