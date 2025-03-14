Mein dunkles Geheimnis
Folge 32: Jetzt gehts um die Wurst
23 Min.Ab 12
Fleischermeister Rolf (45) hat es nicht leicht. Seine Bio-Metzgerei verliert Kundschaft an Billig-Discounter. Seine Tochter Julia (19) und ihr Freund Yannick (21), überzeugte Vegetarier, protestieren regelmäßig vor der Metzgerei. Außerdem versucht die skrupellose Maklerin Bettina Ohlshausen (42), das Ladengeschäft aufzukaufen. Als Rolf glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, findet ein Lebensmittelkontrolleur bedrohliche Keime in seiner Bio-Ware.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1