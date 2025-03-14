Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 59
Folge 59: Verlobung mit Hindernissen

23 Min.Ab 12

Mona (28) hat alles, wovon frau so träumt: Sie ist attraktiv, erfolgreich und seit einem Jahr glücklich mit Daniel (32) zusammen. Als der Hotelmanager seiner Angebeteten einen Heiratsantrag macht, gerät Monas Welt aus den Fugen: Sie ist bereits mit ihrer Jugendliebe Hannes (28) verheiratet. Das Paar ist schon lange getrennt, aber nicht geschieden. Wild entschlossen, diesen Fehler der Vergangenheit auszuräumen, reist Mona in die heimatliche Provinz ...

