Mein dunkles Geheimnis
Folge 59: Verlobung mit Hindernissen
23 Min.Ab 12
Mona (28) hat alles, wovon frau so träumt: Sie ist attraktiv, erfolgreich und seit einem Jahr glücklich mit Daniel (32) zusammen. Als der Hotelmanager seiner Angebeteten einen Heiratsantrag macht, gerät Monas Welt aus den Fugen: Sie ist bereits mit ihrer Jugendliebe Hannes (28) verheiratet. Das Paar ist schon lange getrennt, aber nicht geschieden. Wild entschlossen, diesen Fehler der Vergangenheit auszuräumen, reist Mona in die heimatliche Provinz ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1