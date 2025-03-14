Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 66
24 Min.Ab 12

Seit zwei Monaten ist Steffen (35) glücklich verliebt und führt mit seiner neuen Kollegin Ulla (32) eine märchenhafte Beziehung. Doch tief in seinem Inneren ist Steffen noch der Alte - er ist ein sogenannter Furry und verkleidet sich gerne als lebensgroßer Löwe. Noch ahnt Ulla nichts von den Neigungen ihres neuen Freundes und reagiert bei einem zufälligen Zusammentreffen mit ein paar Furrys ziemlich ablehnend. Steffen sitzt in der Patsche ...

SAT.1
