Mein dunkles Geheimnis
Folge 70: Krieg der Klofrauen
24 Min.Ab 12
Seit neun Jahren arbeitet Molly (39) in einem modernen Tagungszentrum als Reinigungskraft. Doch mit dem neuen Chef brechen harte Zeiten an: Ein Teil ihres Arbeitsbereiches wird über Nacht völlig verdreckt und verwüstet! Ein gefundenes Fressen für Chef Fred: Er droht mit Abmahnung. Als Molly kurz darauf zu einem vermeintlichen Notfall mit ihrer Mutter gerufen wird, herrscht danach wieder das blanke Chaos ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
