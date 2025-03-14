Mein dunkles Geheimnis
Folge 91: Das Wunder von Feuchtlingen
23 Min.Ab 12
Bürgermeister Stammberger will den Tourismus in seinem Dorf ankurbeln und damit nicht zuletzt auch seine Wiederwahl sichern. Um Presse, Schaulustige und Gäste in Scharen nach Feuchtlingen zu locken, fingiert er zusammen mit dem Glasermeister Rogalla eine Marienerscheinung. Pfarrer Meebold und die junge, attraktive Lehrerin Stefanie Schäfer bleiben skeptisch. Aber vielleicht gelingt es den Honoratioren ja doch, das gesamte Dorf an der Nase herumführen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1