In Möllersdorf (NÖ) hat Alice beschlossen einen Schlussstrich unter das Erotikbusiness zu ziehen. Doch keine Angst liebe Männer, den Traummann sucht die junge Dame aus dem Gemeindebau noch immer. In der ersten Folge ist sie am besten Weg ihr Herz am Rudolfshof in Baden zu verlieren. In der Nähe von Linz geht es bei Klaus ebenfalls um die große Liebe. Doch so wie er momentan aussieht scheint es nicht zu klappen bei den Frauen. Daher muss Freund und Love Coach Leo ans Werk. Er soll Klaus nun helfen wieder sexy und fresh zu werden. Leo selbst ist das Vorbild und so starten die beiden in den angesagtesten Fashion Store in Ottensheim, da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. In Wiener Neustadt findet man ein Unikat: den selbst ernannten Wixerl aus dem Gemeindebau. Sein Herz hat er an Hopfen und Malz sowie an seine Angela verloren. Doch das erste Date verlief mehr schlecht als recht und so versucht er mit einer Prise Romantik alles wieder ins Lot zu bringen. In einem Gemeindebau in Kapfenberg ist Fernando mit seiner Kamera unterwegs. Er nennt sich selbst Paparazzi aus dem Gemeindebau.
