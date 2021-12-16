Staffel 02 Folge 04 - Mein Gemeindebau ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Mein Gemeindebau Österreich
In Möllersdorf hat Alice ihren Johannes gefunden. Heute soll es zu einem weiteren Treffen der beiden kommen. Funkt es da auch oder fliegen die Fetzen? Alice ist sich da nicht so sicher. Gemeinsam mit Julia stimmt sie sich auf das Date ein. Julia und Alice haben ganz verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung. So mag Julia zum Beispiel, dass der Mann ihr das Bier aus dem Kühlschrank holt und dass der Herzbube unten herum beschnitten ist. Das ist Alice wiederum nicht so wichtig. In der Nähe von Linz hat Klaus die Suche nach der Frau seiner Träume vorerst an den Nagel gehängt. Er versucht sich als Heimwerker, natürlich an seiner Seite der selbsternannte Heimwerkerkönig Leo. Gemeinsam messen sie ein Regal aus, für den derzeit nicht mehr begehbaren Schrankraum von Klaus. Das Projekt ist eigentlich schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. In Wr. Neustadt ist Wixerl mit dem Hund seiner Nachbarin bei der Tierärztin. Große Aufregung umsonst beim Bauern und dem Osterhasen. Alle fürchten sich vor einer bevorstehenden Kastrierung, doch der Hund ist schon kastriert. Da muss der ehemalige Rauchfangkehrer etwas missverstanden haben.
