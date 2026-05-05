Staffel 02 Folge 06 - Mein Gemeindebau ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 6: Staffel 02 Folge 06 - Mein Gemeindebau Österreich
48 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Alice will Influencerin werden. Zusammen mit ihrer Freundin Julia packt sie das Mikro aus und singt mit voller Inbrunst in die Kamera. Mit dem Video will die Möllersdorferin endlich auf TikTok durchstarten. Klaus lässt sich derweil von seinem Kumpel Leo im Kampfsport lehren. Leo gibt alles und lässt bei seinem Freund keine Gnade walten. Wixerl erstellt mit seinen Freunden eine Bucket List. Nummer eins seiner letzten Wünsche: Ein Bordellbesuch! Ob Angela ihm das erlauben wird?
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Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV
Enthält Produktplatzierungen