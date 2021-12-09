Staffel 02 Folge 03 - Mein Gemeindebau ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 3: Staffel 02 Folge 03 - Mein Gemeindebau Österreich
In Möllersdorf ist Alice immer noch am Daten, heute hat sie ein Rendezvous in der Innenstadt in Baden. Als Unterstützung wieder an ihrer Seite: ihre Freundin Julia. Das Date scheint Alice zu gefallen, Julia findet jedoch schon den ersten Kritikpunkt. „Ein Mann muss einer Frau ein Energygetränk zahlen und keinen Apfelsaft. Das zeigt, dass er Geld hat, weißt du?“. In Linz ist Klaus dabei Frauen auf der Straße anzusprechen. Er versucht sein Glück auf der Straßenbahnhaltestelle, doch irgendwie scheint der Plan nicht so richtig aufzugehen. Darum gehen die zwei Profis Klaus und Leo zu einem neuen Projekt über: Dem Heimwerken. Wer gedacht hat schlimmer geht nimma, wird heute eines Besseren belehrt. In Wr. Neustadt ist nach einem beschwingten Nachmittag der pure Ernst angesagt. Wixerl passt auf den Hund einer Nachbarin auf und dieser muss zum Tierarzt. Für das dynamische Trio Wixerl, Bauer und Osterhase nahezu eine „Mission impossible“.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick