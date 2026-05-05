Staffel 02 Folge 02 - Mein Gemeindebau ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 2: Staffel 02 Folge 02 - Mein Gemeindebau Österreich
49 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Alice hat ihr Liebesglück in Möllersdörf leider nicht gefunden. Die Gemeindebaubewohnerin gibt aber nicht auf und macht sich in Baden erneut auf die Suche nach dem passenden Partner. Und tatsächlich dauert es gar nicht lange und Alice hat wieder ein neues Date vereinbart. Ob es diesmal funken wird? Auch der Linzer Klaus sucht nach seiner besseren Hälfte. Sein "Lovecoach" Leo hat ihm bereits ein neues Aussehen verpasst. Jetzt überlegen sich die beiden ein paar Anmachsprüche.
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Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV
Enthält Produktplatzierungen