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Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 02 Folge 02 - Mein Gemeindebau Österreich

ATVStaffel 2Folge 2vom 05.05.2026
Staffel 02 Folge 02 - Mein Gemeindebau Österreich

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Mein Gemeindebau Österreich

Folge 2: Staffel 02 Folge 02 - Mein Gemeindebau Österreich

49 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Alice hat ihr Liebesglück in Möllersdörf leider nicht gefunden. Die Gemeindebaubewohnerin gibt aber nicht auf und macht sich in Baden erneut auf die Suche nach dem passenden Partner. Und tatsächlich dauert es gar nicht lange und Alice hat wieder ein neues Date vereinbart. Ob es diesmal funken wird? Auch der Linzer Klaus sucht nach seiner besseren Hälfte. Sein "Lovecoach" Leo hat ihm bereits ein neues Aussehen verpasst. Jetzt überlegen sich die beiden ein paar Anmachsprüche.

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