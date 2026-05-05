Staffel 02 Folge 05 - Mein Gemeindebau ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 5: Staffel 02 Folge 05 - Mein Gemeindebau Österreich
49 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Alice wagt den nächsten Schritt und lädt Johannes zu sich nach Hause ein. Doch das Date mit dem jungen Mann verläuft leider eher ernüchternd. Ist die Chemie zwischen den beiden doch nicht so ausgeprägt? Klaus und sein Kumpel Leo sind unterdessen weiter fleißig am Werkeln. Doch das Ergebnis ihrer Handarbeit lässt am Ende eher zu wünschen übrig. Wixerl vereinbart unterdessen einen Termin beim Bestatter - er will tatsächlich schon einmal "probeliegen"!
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Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV
Enthält Produktplatzierungen