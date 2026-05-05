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Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 02 Folge 05 - Mein Gemeindebau Österreich

ATVStaffel 2Folge 5vom 05.05.2026
Staffel 02 Folge 05 - Mein Gemeindebau Österreich

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Mein Gemeindebau Österreich

Folge 5: Staffel 02 Folge 05 - Mein Gemeindebau Österreich

49 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Alice wagt den nächsten Schritt und lädt Johannes zu sich nach Hause ein. Doch das Date mit dem jungen Mann verläuft leider eher ernüchternd. Ist die Chemie zwischen den beiden doch nicht so ausgeprägt? Klaus und sein Kumpel Leo sind unterdessen weiter fleißig am Werkeln. Doch das Ergebnis ihrer Handarbeit lässt am Ende eher zu wünschen übrig. Wixerl vereinbart unterdessen einen Termin beim Bestatter - er will tatsächlich schon einmal "probeliegen"!

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