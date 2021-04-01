Staffel 05 Folge 01 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 1: Staffel 05 Folge 01 - Mein Gemeindebau
Tamara hat die Trennung von ihrer alten Liebe Alex gut verkraftet und ist nun auf der Suche nach einer neuen Liebe. Doch dafür muss Frau sich erst mal richtig stylen und so geht’s zur Nagelspenglerin ihres Vertrauens. Doch das ist nicht genug – Frau braucht auch High Heels und Tamara übt den Gang am Stöckel. Herr Doser, unser Gemeindebau Security, streift in der ersten Folge durchs Dickicht in Hietzing. Mit dabei Christine und ein Metalldetektor denn Herr Doser aka „Doserjones“ ist sich sicher: hier liegen alte Römerschätze begraben. Hansi, der selbsternannte Chuck Norris vom Gemeindebau, trainiert seine Freunde Michl und Alex. Im Motorikpak kennt er kein Pardon und die beiden machen den Kandidaten von Ninja Warrior fast Konkurrenz. Zwar nicht mit der Ausdauer, dafür mit einer geballten Ladung Charme und Kurzatmigkeit. Auch Unsportlichkeit muss hart erarbeitet sein.
