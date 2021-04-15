Staffel 05 Folge 03 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 3: Staffel 05 Folge 03 - Mein Gemeindebau
Tamara ist aufgeregt. Heute ist der große Tag – sie hat ein Blind Date. Ihre Freundin Babsi ist fleißig am Schminken, damit Tamara am Date sexy und hübsch ist. Ihr Herzblatt hat sich ebenfalls ins Zeug gelegt und ein Prosecco Picknick am Wienerberg organisiert. Als er jedoch erfährt, dass Tamara noch mehr im Schritt hat als ihm lieb ist, beginnen nicht nur seine Hände zu zittern. Auch Herr Doser hat genug vom Single-Leben. Am liebsten wäre ihm eine Dame aus dem fernen Osten mit engen Augenschlitzen. Frau Christine hat da eine Lösung. Sie pflegt gute Beziehungen zum Meidlinger Markt, wo ein Freund von ihr Herrn Doser gerne die sogenannte Rutsche legt. Running Sushi für Herrn Doser quasi. Das lässt sich das Wiener Original nicht zweimal sagen, sondern dreimal. Mike ist auf den Hund gekommen. Er sucht seit Jahren für seine Ein-Bett Wohnung eine Mitbewohnerin. Nicht für eine Partnerschaft sondern für... naja den Alltag. Dafür beschreitet er neue Wege. Er hat sich einen Partner mit der kalten Schnauze geholt. Dieser soll seine Wohnung nach Bettwanzen durchschnüffeln. Findet er nichts kann er beweisen, dass es bei ihm sauber ist. Denn dreckig ist es bei ihm noch nie gewesen. Nur unordentlich.
