Staffel 05 Folge 02 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Staffel 05 Folge 02 - Mein Gemeindebau
Tamara hat die Trennung von ihrer großen Liebe Alex gut verkraftet. Nach einer Schönheitskur bei der Nagellady ihres Vertrauens und einem missglückten Schuhkauf, ist die Dame von Welt soweit, um bei ihrem ehemaligen Herzblatt anzuklopfen. Er soll ihr dabei helfen die Liebe in den unendlichen Weiten des Internets zu finden. Beim Anblick seiner Wohnung würde Tamara am liebsten wieder umdrehen. Herr Doser versucht sich heute ebenfalls im Internet. Er möchte mit einem eigenen Youtube-Kanal durchstarten. Das Thema: Videos rund um die Sicherheit in den Gemeindebauten – auf diesem Gebiet ist er ja schließlich Profi – zumindest denkt er das. Seine gute Freundin Christine hilft ihm dabei und schlägt auch Tipps vor, die nicht einmal Herrn Doser eingefallen wären. In Wien Hütteldorf eröffnet das Rapid Beisl. Stefan hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und mitten in der Pandemie ein Lokal eröffnet. Leidenschaft folgt oftmals nicht dem Verstand. Davon kann Rapid Pauli ebenfalls ein Lied singen. Er sucht im Cafe Wienerberg noch immer die große Liebe. Eine Frau für seine Wohnung wäre ihm am liebsten, das Problem nur – dort wohnt bereits eine, die er dort aber gar nicht haben möchte...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick