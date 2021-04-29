Staffel 05 Folge 05 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Staffel 05 Folge 05 - Mein Gemeindebau
Tamara ist zwar auf der Suche nach der großen Liebe, doch die muss momentan pausieren, denn es staubt gewaltig aus dem Geldbörserl heraus. Da gibt’s nur eine Lösung: Ein Job muss her. Darum bewirbt sie sich kurzerhand als Putzfrau und bekommt die Chance zum "Vorputzen" in einer gediegenen Eigentumswohnung. Herr Doser hat seiner Susi versprochen indonesisch zu kochen. Problem dabei: er hat keine Ahnung. Doch auch das weiß er nicht. In einem Asia-Laden in der Nähe vom Naschmarkt machen Christine und er sich auf die Suche nach Lebensmitteln, die sie dann, zurück in Herrn Dosers Wohnung, zu einem romantischen Dinner verarbeiten. Im Café Remi Demi singt man sich am Karaoke-Abend den Frust von der Seele. Dabei geben die Gäste einen Einblick in ihre Lebensgeschichten, die ans Herz gehen und teilweise erschrecken. Die Musik lässt aber die Sorgen verschwinden und so lassen die Sänger und Nichtsänger die Seele baumeln.
