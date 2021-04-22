Staffel 05 Folge 04 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Staffel 05 Folge 04 - Mein Gemeindebau
Tamara legt sich ins Zeug, denn nach ihrem Picknick-Date mit Otto möchte sie die Männer künftig bekochen, um deren Herz zu erobern. Darum beschließt sie bei einem Wiener Kultwirten, der auch Kochkurse anbietet, die Kunst der kulinarischen Verführung zu erlernen. Dabei lernt sie zu ihrer Überraschung wie viel Sex und Kochen gemeinsam haben. Das verwundert die Lady, zudem hat ihr ein anderer Kochschüler den Kopf verdreht. Auch Herr Doser wirft sich in Schale, denn er hat heute ein Date mit Susi. Christine hilft ihm bei der Auswahl seines Outfits, was den Single ein wenig stört und ihn noch nervöser macht, als er ohnehin schon ist. Mit einer Rose aus Plastik und einer ungewöhnlichen Location-Wahl möchte der Gemeindebau-Bachelor die Dame aus Indonesien verführen. Christine bleibt während des gesamten Dates ganz nah dran und beobachtet alles schlecht getarnt von einer Hecke aus. Hansi, Alex und Michl wollen ihr Leben verändern. Besser gesagt Alex und Michl, denn Hansi hat dafür keinen Grund. Er ist die Mitte des Universums - was soll man da noch ändern wollen? Daher hat er vorgeschlagen seine beiden Freunde zu einer Wahrsagerin zu schicken. Alex hat zu viel Pech in seinem Leben und möchte Antworten und Michl brennt nur eine ganz wichtige Frage auf seiner Zunge. "Werde ich in Zukunft besseren Sex haben?", fragt er erwartungsvoll die Wahrsagerin aus dem Gemeindebau.
