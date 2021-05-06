Staffel 05 Folge 06 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 6: Staffel 05 Folge 06 - Mein Gemeindebau
Tamaras Date Otto kommt heute zu ihr. Das versetzt die Lady in pure Panik, denn sie will alles perfekt haben für ihren Otto. Darum versucht sie Gelerntes umzusetzen und will den Mann mit einem selbst gemachten Schnitzerl verwöhnen. Liebe geht ja durch den Magen und sie ist schon gespannt wie Otto zu einer Beziehung mit ihr steht. Als er dann aber endlich an ihrer Türe klopft, sieht sie schwarz. Und das nicht unbedingt wegen Otto sondern wegen der Schnitzerln, die ein wenig zu lange im Fett geschwommen sind. Herr Doser hat seiner Herzdame Susi versprochen indonesisch zu kochen. Heute ist es endlich soweit – er hat sie zu sich nach Hause zum Essen eingeladen sie erscheint auch tatsächlich. Nach einem Blick in Herrn Dosers Schlafgemach ist sie jedoch wenig begeistert – das Bett ist für ihren Geschmack zu klein, sie bevorzugt King Size – alles darunter geht gar nicht. Auch beim Date selbst bringt die Asiatin den gebürtigen Wiener Gemeindebauler ordentlich ins Schwitzen. Die drei Fragezeichen Hansi, Michl und Alex sind ebenfalls auf der Suche nach der Liebe. Genauer gesagt sucht Hansi eine Frau für sein Männerherz und die beiden sollen ihm behilflich sein. Doch Hansis Vorstellungen einer Frau decken sich nicht unbedingt mit der von Michl. Hansi mag einen hohen IQ und Michl eine Bäuerin mit viel Milch vor der Hütte, denn beim Thema IQ kann er als Außenstehender nicht viel mitreden, ist Michl sich sicher.
