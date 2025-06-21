Mein Haus am Strand
Folge vom 21.06.2025: Nordischer Erfolg
44 Min.Folge vom 21.06.2025
Ein Ehepaar aus Massachusetts widmet sich leidenschaftlich dem Erhalt und der Wiederbelebung klassischer Strandhäuser. In einem idyllischen Ort an der historischen Südküste stoßen sie auf ein verwittertes Haus, das Potenzial zum Schmuckstück hat. Mit Feingefühl und Handwerkskunst machen sie sich daran, ihm neues Leben einzuhauchen – für eine zukünftige Familie, die es lieben wird.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.