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Mein Haus am Strand

Nordischer Erfolg

HGTVFolge vom 21.06.2025
Nordischer Erfolg

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Mein Haus am Strand

Folge vom 21.06.2025: Nordischer Erfolg

44 Min.Folge vom 21.06.2025

Ein Ehepaar aus Massachusetts widmet sich leidenschaftlich dem Erhalt und der Wiederbelebung klassischer Strandhäuser. In einem idyllischen Ort an der historischen Südküste stoßen sie auf ein verwittertes Haus, das Potenzial zum Schmuckstück hat. Mit Feingefühl und Handwerkskunst machen sie sich daran, ihm neues Leben einzuhauchen – für eine zukünftige Familie, die es lieben wird.

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