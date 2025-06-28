Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 28.06.2025

An der Barnegat Bay in New Jersey sucht ein Paar gemeinsam mit seiner erwachsenen Tochter ein renovierungsbedürftiges Haus mit Potenzial. In Eigenleistung soll daraus ein helles, luftiges Strandparadies entstehen, das zum generationsübergreifenden Familientreffpunkt wird. Ein Herzensprojekt und ein echtes Abenteuer wartet auf die Familie.

