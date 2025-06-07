Mein Haus am Strand
Folge vom 07.06.2025: Felsen und Schornsteine
45 Min.Folge vom 07.06.2025
Ein Ehepaar aus Kalifornien ist bereit, ein in die Jahre gekommenes Strandhaus in Morro Bay zu kaufen und mit viel Kreativität in ein modernes Ferienparadies zu verwandeln. Mit ihren künstlerischen Talenten möchten sie einen gemütlichen Rückzugsort schaffen, der als Treffpunkt für ihre fünf erwachsenen Kinder und die ganze Familie dienen soll.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.