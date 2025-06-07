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Mein Haus am Strand

Felsen und Schornsteine

HGTVFolge vom 07.06.2025
Felsen und Schornsteine

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Mein Haus am Strand

Folge vom 07.06.2025: Felsen und Schornsteine

45 Min.Folge vom 07.06.2025

Ein Ehepaar aus Kalifornien ist bereit, ein in die Jahre gekommenes Strandhaus in Morro Bay zu kaufen und mit viel Kreativität in ein modernes Ferienparadies zu verwandeln. Mit ihren künstlerischen Talenten möchten sie einen gemütlichen Rückzugsort schaffen, der als Treffpunkt für ihre fünf erwachsenen Kinder und die ganze Familie dienen soll.

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