Mein Haus am Strand
Folge vom 31.05.2025: Farbrausch am Strand
45 Min.Folge vom 31.05.2025
Eine alleinerziehende Mutter aus Houston, die heruntergekommene Häuser liebevoll restauriert, ist auf der Suche nach ihrem nächsten Projekt in Galveston, Texas. Unterstützt von ihrem Vater und dem restlichen Team hofft sie, ein bezahlbares Haus in Strandnähe zu finden, dass sie in ein farbenfrohes, einladendes Zuhause verwandeln kann.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.