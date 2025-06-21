Mein Haus am Strand
Folge vom 21.06.2025: Termiten in Alabama
44 Min.Folge vom 21.06.2025
Zwei Brüder und ihre Mutter lassen sich auf ein mutiges Projekt ein: Gemeinsam wollen sie an der sonnigen Küste von Gulf Shores in Alabama ein in die Jahre gekommenes Strandhaus finden, es renovieren und mit Gewinn verkaufen. Doch bevor es so weit ist, müssen sie zusammenhalten, kreative Lösungen finden – und ganz nebenbei lernen, was Familie wirklich bedeutet.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.