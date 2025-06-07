Der schönste Blick von OregonJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 07.06.2025: Der schönste Blick von Oregon
45 Min.Folge vom 07.06.2025
Ein naturverbundenes Paar aus Washington möchte wieder näher ans Meer ziehen. In Newport oder Seal Rock suchen sie nach einem gemütlichen Zuhause, in dem sie die frische Seeluft und die atemberaubende Aussicht genießen können. Da viele Häuser in ihrer Preisklasse renovierungsbedürftig sind, sind gute Angebote und Potenzial für eigene Ideen besonders wichtig.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.