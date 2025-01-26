Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 26.01.2025: Krystal A.
88 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Obwohl Krystal erst 36 Jahre alt ist, fühlt sie sich mit ihren knapp 270 Kilo und den damit verbundenen körperlichen Beschwerden wie 80. Trotz ihres extremen Übergewichts versucht die Texanerin sich nicht unterkriegen zu lassen und versorgt die Familie, doch es fällt ihr immer schwerer, den Alltag zu bewältigen. Krystal ist seit ihrer Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter und einem gewalttätigen Vater ess-süchtig und hat früh angefangen, sich mit Kalorienbomben zu trösten. Doch nun will sie ihr Leben ändern und gesund werden, auch ihrem Ehemann zuliebe. Eine Magen-OP scheint die einzige Lösung zu sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.