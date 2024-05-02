Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.05.2024: Rose P.
88 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Rose aus Arkansas kann nicht fassen, was aus ihr geworden ist. Die 58-Jährige bringt 256 Kilo auf die Waage und schafft es morgens kaum aus dem Bett. Sie muss ihre Schwiegertochter bitten, ihr beim Duschen zu helfen, und auch sonst kann Rose fast nichts mehr allein bewerkstelligen. Dabei ist ihre Sucht zum Teufelskreis geworden: Rose stopft sich voll, wenn sie gestresst ist, was zu weiterem Übergewicht führt und sie noch mehr stresst. Die Familienmutter muss dieser lebensgefährlichen Spirale entkommen, bevor sie sich zu Tode isst. Da sie es allein nicht schafft, ist Adipositas-Experte Dr. Now ihre letzte Hoffnung.
