Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 11.04.2024: William K.
88 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 12
Für William aus Texas ist Essen eine Droge, nur so übersteht er den Tag. Dabei hat der 34-Jährige solche Schmerzen im Rücken und in den Gelenken, dass er oft nicht aufstehen will. Dazu kommt seine Antriebslosigkeit. Jeden Tag baut William mehr ab und schafft es meist nur noch bis zum Supermarkt. Mit seinen 269 Kilo bleibt ihm dauernd die Luft weg, deshalb muss ihn seine Mutter verpflegen. Sie macht sich große Sorgen, weil ihr Sohn seit vielen Jahren unter Depressionen leidet, die wohl der Grund für seine Essstörung sind. Um wieder Herr über sein Leben und seinen Körper zu werden, sucht Will Hilfe bei Dr. Now.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.