Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 10.06.2018: Lee und Rena - Teil 1
43 Min.Folge vom 10.06.2018Ab 12
Als Rena die 225 Kilo-Marke sprengt, entschließt sie sich in eine Spezialklinik zu gehen, triff dort Lee und verliebte sich in ihn. Da eine Beziehung unter Patienten gegen die Regeln verstößt, müssen die beiden ihr Techtelmechtel beenden oder gehen. Rena und Lee entscheiden sich für Option Nummer zwei, doch ihr Zusammenleben ist eine Abwärtsspirale: Beide nehmen weiter zu, ihre Gesundheit verschlechtert sich rapide. Mit 324 Kilo, Gicht, Schlafapnoe und weiteren Krankheiten ist Lees Lebenserwartung nur noch gering. Auch Rena, die kaum Luft bekommt, ist in einem schlechten Zustand. Die letzte Hoffnung des Paares ist Adipositas-Spezialist Dr. Now.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.