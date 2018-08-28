Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 28.08.2018: Tamy Lyn - Teil 1
43 Min.Folge vom 28.08.2018Ab 12
Tamy Murrell aus Kentucky hatte eine schwierige Kindheit. Als kleines Mädchen war sie nervös, stotterte, wurde gehänselt und verlor früh ihren Vater, der an einem Herzinfarkt starb. Ihre Mutter wurde daraufhin depressiv und kümmerte sich nicht mehr um Tami, die täglich Junkfood in sich hineinstopfte. Mit 18 lernt sie Hausmeister James kennen und wird schwanger, doch die Beziehung läuft schlecht. Wegen Sohn Zachery bleibt Tamy bei James, wird aber immer fettleibiger. Inzwischen ist die Familienmutter 45, wiegt 268 Kilo und weiß, dass sie sich bald zu Tode isst. Doch was Tamy noch mehr besorgt: Auch ihr Sohn nimmt die schlechten Essgewohnheiten inzwischen an.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.