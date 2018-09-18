Jennifer und Marissa - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 18.09.2018: Jennifer und Marissa - Teil 2
Nachdem sie mit jungen 16 Jahren Tochter Marissa bekam, wandte sich Jennifer ihrem Lebensstil zu, der durch Drogenkonsum und Essen geprägt war. Als Resultat brachte sie bald rund 206 Kilo auf die Waage und Tochter Marissa wurde zur Pflegerin ihrer Mutter. Nachdem sie ihr Leben lang dem Vorbild ihrer Mutter folgte, stieg auch Marissas Gewicht auf satte 195 Kilo an und mit nur 25 Jahren verschlechterte sich ihre Gesundheit rapide. Jetzt packen Mutter und Tochter ihre sieben Sachen um einmal quer durchs Land zu reisen, in der Hoffnung, Hilfe von Dr. Now zu bekommen. Kann Jennifer das Ansehen ihrer Tochter zurückgewinnen und ihr das gute Vorbild in Sachen Gewichtsverlust und gesunder Lebensstil werden, dass Marissa so dringend braucht, oder werden beide bei dem Versuch scheitern, ihr Leben zu retten?