Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 14.08.2018: Karina - Teil 2
45 Min.Folge vom 14.08.2018Ab 12
Karina Garcia aus Converse, Texas, hat eine turbulente Kindheit hinter sich. Mit ihrer Schwester kämpft sie jahrelang um die Aufmerksamkeit der Eltern, zieht dabei aber den Kürzeren. Deshalb wird das Mädchen unsicher und immer dicker. Als Erwachsene ist Karina so übergewichtig, dass weder arbeiten, noch für sich sorgen kann und wieder bei den Eltern einziehen muss. Sie versucht, ihre Esssucht in den Griff zu bekommen, doch die Fortschritte werden durch einen Unfall zunichtegemacht. Inzwischen ist Karina 38, bringt fast 290 Kilo auf die Waage und kann sich kaum mehr auf den Beinen halten. Wird sie es schaffen, ihr Leben und ihr Gewicht in den Griff zu bekommen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.