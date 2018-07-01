Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 01.07.2018: Liz - Teil 1
43 Min.Folge vom 01.07.2018Ab 12
Liz Evans wurde mit einem verkürzten Bein geboren, ist gehbehindert und wurde dafür als Kind verspottet. Nach einer schweren Jugend, die von Missbrauch, einem drogensüchtigen Vater und der Scheidung ihrer Eltern überschattet war, schmiss sie die Schule und nahm rapide zu. Ihr verkürztes Bein ist mit daran schuld, dass Liz bettlägerig und immer dicker wird. Als ihr Vater stirbt, ist die junge Frau bereits so fettleibig, dass sie nicht mehr ins Auto passt, um zu seiner Beerdigung zu fahren. Von der Außenwelt isoliert und depressiv hat Liz nun große Angst, dass ihre Mutter nicht mehr länger für sie sorgen kann und sie in ein Pflegeheim muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.