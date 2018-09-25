Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 25.09.2018: Schenee - Teil 2
Aufgrund ihrer 310 Kilogramm lebt Schenee isoliert von ihren Angehörigen und der Außenwelt. Essen ist der einzige Begleiter und Trostspender in ihrem Leben. Nach jahrelangem Mobbing und sexuellem Missbrauch von Fremden und sogar von manchen ihrer Lehrer fand Schenee in ihrem Ehemann und Pfleger Freddie Akzeptanz und Liebe. Vor kurzem erlitt das paar gleich zwei Fehlgeburten, ein Trauma das ihre Beziehung stark belastet. Während Schenees Hoffnungen groß sind, dass eine Magenband-OP und damit einhergehende Gewichtsverlust ihre Fruchtbarkeit verbessert, glaubt sie auch fest daran, dass der Eingriff ihre Selbstständigkeit verbessert und dadurch ihre Ehe rettet. Mit Freddies an ihrer Seite fühlt sich Schenee in der Lage, alle Hürden zu meistern um nach Operation und Gewichtsverlust das Leben zu beginnen, dass sie verdient hat.